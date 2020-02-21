新北市中和區公所於20日下午3時30分在公所6樓成立「中和區居家檢疫關懷中心」並設置專線。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所於20日下午3時30分在公所6樓成立「中和區居家檢疫關懷中心」並設置專線。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所於20日下午3時30分在公所6樓成立「中和區居家檢疫關懷中心」並設置專線。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

因應新冠肺炎居家檢疫對象不斷攀升，為強化居家檢疫者追蹤管理及服務，新北市長侯友宜指示於20日市府9樓成立「居家檢疫關懷中心」，中和區公所也同步於20日下午3時30分在公所6樓成立「中和區居家檢疫關懷中心」並設置專線，結合公所50位同仁及20位志工等人力，協助電話關懷居家檢疫者，即時協助相關檢疫生活事務、給予心理支持及協助轉介心理諮商、宣導衛教，傳遞貼心服務，讓檢疫者獲得滿滿的照顧。

中和區長賴俊達表示，因應新冠肺炎疫情持續蔓延，務必以同理心了解和關懷檢疫對象，適時提供協助。中和區居家檢疫關懷中心成員除了公所各業務單位編組外，還包含衛生、警政、環保等各機關及里、鄰長、志工等社區人力，完善網絡組織提供許多貼心服務，並視疫情發展隨時增加人力、物資做好應變。

目前居家檢疫者共509人，動員公所50位同仁及20位志工協助，倘檢疫對象持續攀升，會視疫情擴大人力配置，將里鄰長納入關懷行列。

新北市中和區公所於20日下午3時30分在公所6樓成立「中和區居家檢疫關懷中心」並設置專線。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

對居家檢疫者提供關懷服務包括：

1、每日電話健康關懷：詢問身體健康狀況，是否有發燒、咳嗽等身體不適症狀並記錄。

2、協助就醫、領藥服務。

3、提供送餐服務。

4、協助廢棄物處理。

5、提供民生必需物資。

6、心理諮商轉介服務。

7、貼心小叮嚀，凡有居家檢疫者有違反規定擅自外出時，移送裁處。

中和區公所表示，會站在防疫第一線，與市府「居家檢疫關懷中心」做好縱向及橫向聯繫，確保每一個居家隔離者都能維持日常生活。並再次提醒，為有效扼止疫情蔓延，呼籲居家檢疫者遵守防疫相關規定，在檢疫的期間不能外出，如果連繫不上，就會通報警察以協尋，也請大家以同理心體諒居家檢疫者，給予支持與關懷，大家攜手共渡防疫期。

(中時 )