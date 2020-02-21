改編自史蒂芬金經典名著，由奧斯卡金像獎得主摩根費里曼、提姆羅賓斯聯手演出的《刺激1995》，上映以來已成為多數人心中的影史代表作品，更被全球電影網站IMDb票選為影史最佳電影。

今年適逢上映25周年，華納兄弟電影公司也偕同全台18家戲院，一起於3月中讓這部膾炙人口的作品重新登上大銀幕，帶領觀眾回到鯊堡監獄、湯匙鑿牆等經典畫面，重溫電影中的希望以及人性。

回顧《刺激1995》之所以影史流傳的幾項事蹟，除了當年入圍奧斯卡金像獎最佳電影、最佳男主角、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳剪輯、最佳配樂、最佳混音等7項大獎提名外，片中對於人性險惡與善良、體制下對自由的渴望、永不放棄的希望等情感的細膩描繪，加上充滿人生哲理的金句以及情節上的反轉張力，讓它被稱為是一部雅俗共賞、充滿撫慰人心的魅力之作。

多年以來《刺激1995》始終維持著極高的口碑，並在IMDb的史上最佳250部電影影迷評選中長據第一，同時也是至今最多影迷參與評分的人氣電影。電影3月13日在台上映。

(中時 )