越南稱供應鏈問題 可能影響三星手機生產 18:402020/02/21 旺報 許昌平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 越南工業和貿易部周五對路透表示，該國製造業正面臨由新型冠狀病毒疫情引發的供應鏈問題，這可能導致三星電子新款手機的生產推遲。 該部在一份電子郵件聲明中表示，「由於病毒疫情造成破壞，汽車、電子產品和手機製造商在獲取供應和材料方面遇到困難。」 「越南在材料和設備方面很大程度上依賴中國，這使得該國在疫情爆發時變得脆弱」聲明指出。 越南周四放寬跨境貿易對健康的一些限制，以提振經濟活動，但一些嚴格措施仍在實施。 (旺報 ) #越南 #供應鏈 #生產 #貿易 #該國 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸供應鏈染疫影響台企獲利 外銀預警 留意企業信用違約 04:102020/02/17 金融．稅務 工商社論》「斷鏈危機」下的台灣產業 04:102020/02/18 財經要聞 疫情衝擊華為、蘋果供應鏈 04:102020/02/18 證券．權證 《國際產業》傳美國擬切斷華為全球晶片供應鏈，台積電難逃波及 11:082020/02/18 財經 《台北股市》蘋果下修財測，蘋果供應鏈表現不一 11:422020/02/18 財經 《產業分析》零組件供應鏈：未缺料不漲價，上下一心共體時艱 12:162020/02/18 財經 《產業》呂家璈：中美貿易戰加速半導體分散供應鏈趨勢成形 13:412020/02/18 財經 復工難 影響美企供應鏈 04:102020/02/19 財經焦點 《熱門族群》手機供應鏈恐遭調整，外資欽點復甦股 11:082020/02/19 財經 專家傳真－新冠肺炎啟示錄 全球供應鏈「雙布局雙保險」 04:102020/02/20 產業特刊 財經熱門新聞 快評》 真把長榮上萬員工當「塑膠」？ - 財經 「加料」空姐復出回擊 長榮航：深表遺憾 - 財經 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 墮落天使暴增！美股巨頭淪陷 股神也中鏢 - 財經 快了…殺進3奈米！台積打趴三星爆驚人絕招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。