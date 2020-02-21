越南工業和貿易部周五對路透表示，該國製造業正面臨由新型冠狀病毒疫情引發的供應鏈問題，這可能導致三星電子新款手機的生產推遲。

該部在一份電子郵件聲明中表示，「由於病毒疫情造成破壞，汽車、電子產品和手機製造商在獲取供應和材料方面遇到困難。」

「越南在材料和設備方面很大程度上依賴中國，這使得該國在疫情爆發時變得脆弱」聲明指出。

越南周四放寬跨境貿易對健康的一些限制，以提振經濟活動，但一些嚴格措施仍在實施。

(旺報 )