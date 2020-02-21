陸股周線上漲4.2%為10個月來最高 18:402020/02/21 旺報 許昌平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，大陸股市周五收漲，滬綜指周線漲幅創下自去年4月以來最高，因大陸當局表示將扶助受到疫情打擊的企業，提振市場人氣。 滬綜指.SSEC收漲0.31%報3039.67點。本周上漲4.2%，為2019年4月以來最大漲幅。 滬深300指數.CSI300收漲0.12%，周線上漲4.1%，為去年6月以來最大。 盤中兩個股票指數均觸及一個月新高。 (旺報 ) #周線 #收漲 #來最高 #綜指 #漲幅 也許您會感興趣 推薦閱讀 大盤震盪持續 科技股仍是主流 04:102020/02/17 焦點新聞 《美股》不畏業績、展望乏力，沃爾瑪收漲1.48％ 10:172020/02/19 財經 《日股》半導體、電子零件股反彈，日經指數早盤收漲0.71％ 11:592020/02/19 財經 《日股》美股尾盤回穩，日經指數收漲0.89％ 15:572020/02/19 財經 《港股》恆指收漲0.46％，萬洲國際領漲藍籌股 16:482020/02/19 財經 《日股》日圓急貶＋人行降息，日經指數收漲0.34％ 15:402020/02/20 財經 滬指重返3千點 深成指收漲2.43％ 18:232020/02/20 財經 港股下跌46點 科技類股上漲 21:042020/02/20 財經 《盤後解析》「疫」籌莫展，周線挫百點 13:582020/02/21 財經 股匯雙殺 台幣周線貶1.16％ 16:392020/02/21 財經 財經熱門新聞 快評》 真把長榮上萬員工當「塑膠」？ - 財經 「加料」空姐復出回擊 長榮航：深表遺憾 - 財經 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 墮落天使暴增！美股巨頭淪陷 股神也中鏢 - 財經 快了…殺進3奈米！台積打趴三星爆驚人絕招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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