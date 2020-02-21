路透報導，大陸股市周五收漲，滬綜指周線漲幅創下自去年4月以來最高，因大陸當局表示將扶助受到疫情打擊的企業，提振市場人氣。

滬綜指.SSEC收漲0.31%報3039.67點。本周上漲4.2%，為2019年4月以來最大漲幅。

滬深300指數.CSI300收漲0.12%，周線上漲4.1%，為去年6月以來最大。

盤中兩個股票指數均觸及一個月新高。

(旺報 )