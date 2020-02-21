新冠肺炎疫情在國際持續蔓延，許多國家陸續失守，我國在今（21）日又新增2例確診案例，有網友卻發現，泰國的疫情似乎已被控制住，新冠肺炎確診數字沒再提升，到底是如何做到的？內行的網友就分享自己經驗，表示泰國醫療其實顛覆眾人想像，技術水準高到外國人都慕名而來。

一名網友在PTT上發文表示，看到新冠肺炎疫情在各國病例暴增，顯示病毒強大的擴散能力，但他發現泰國的確診數字卻一直停留在35例，是泰政府真的成功防疫，還是隱匿疫情？真實確診數可能高的可怕，讓原PO十分不解。

許多網友就留言表示，「蓋牌了，怕影響觀光你懂的」、「沒有檢查就沒有確診」。認為泰國只是沒有驗而已，當地政府怕疫情影響到經濟，所以就不公佈了。但也有一部份網友指出，大家都小看泰國醫療了，其實泰國私立醫院的醫療很有名，只是也真的貴。

有網友分享自己經驗，表示曾經在泰國時，因友人身體不適，陪伴他去芭達雅附近的醫院，認為那邊的醫療環境、急診都「海放高醫」，也發現外國人居多，看起來相當高級。得到許多網友附和，更說很多中東人都會特地飛去體檢、看病，說其實「曼谷私立醫療不錯，但很貴，公衛差」。

(中時電子報)