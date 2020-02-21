1996年1月15日晚間，綽號「大寶」的四海幫創幫元老陳永和，在自家開設復興北路「海珍寶」餐廳內用餐，遭2名蒙面歹徒持槍射擊8槍，與同幫大哥藺磊洽雙雙慘死槍下，案發各種動機臆測不斷，數度引起黑道腥風血雨，弔詭的是，多年來黑白兩道積極緝凶，2名槍手仍逍遙法外，也讓這起幫主遭狙殺案，目前仍是著名的社會懸案。

天道盟的形成

當時江湖上也有一個傳言：陳永和是被美國紐約的C槍殺。先從C說起，他出身於三張犁李存果統領的海盜幫，後來去美國東岸紐約後加入「安良工商會」（美國東岸兩大僑社安良、協勝，是屬於洪門系統），安良當時遇到一個棘手的麻煩官司，只要起訴方的證人出庭指證，這件重要官司就必定敗訴，只有消滅證人才能逆轉這件案子，但安良不管用盡所有方法，就是找不到證人的蹤影。

於是安良設計了一個圈套，就是己方律師運用法律條文，逼使對方的證人必須於偵查庭作證，也就是說，對方的證人必須出現在法庭上。此方法果然奏效，就在對方證人出席第一次偵查庭時，尚未完成指證程序，走出法院幾百公尺，突然被一個迎面衝來的人連開兩槍擊斃，槍手在一陣混亂中竟然冷靜的脫離現場，有人看到是C，但在美國沒有人願意出庭作證。這關係到自己的生命安全，所以當然沒有人會願意出庭作證，來指證C所為。自此以後，C在安良及美東紐約展露頭角。

C即使到美國後也常回臺灣找他的莫逆之交，也是北部某地區的兄弟，他這位兄弟也會去美國紐約看他。C回臺也會拜訪一位江湖角頭老大，他出身於文山區，是文山兄弟D，屬於會動腦筋的江湖人物，不是完全依靠冷兵器在江湖拚殺的類型，而是運用智慧在江湖、社會上周旋。

江南案發生後，當局為了掩飾派啟禮去美國刺殺江南，並於民國73年實施拖延已久的一清專案，全面逮捕臺灣江湖各幫派的重要頭目與首領。

被一清專案波及而掃入獄中最多的是竹聯兄弟，人多勢眾就免不了在獄中以勢壓人，前面說的D也感受到竹聯的仗勢凌人，心裡有所不滿，所以和其他兄弟商量合力組織一個聯盟形式的幫派——天道盟。

想形成組織，最根本的要素就是人，如果沒有人，那就一切免談。一個幫派的領導者也很重要，他必須善於了解他人、發掘他人長處，然後運用與掌控人。通常組織是由如親朋好友、鄰居、同學等，和領導者較接近、有關係的人組成，而形成一群人互相幫助，並由多次的打鬥經驗逐漸形成戰鬥力，需要一段時間養成。

在刀劍冷兵器時代，要培養一個人成材，最快也要一到兩年，慢則2至3年才能獨當一面。要形成一個能對外戰鬥的團體，需要具備諸多因素，領導人得具有指揮、調度、培訓他人的才能，以及有充足的時間讓組員累積打鬥經驗。形成一個幫派後，對外還要經過刀劍鐵血的磨練與考驗，且整個過程中充滿風險與變數。

想組成以及訓練出一支自己的子弟兵，最快也得3、4年，若要形成當年如新文山、竹聯、血盟這樣戰鬥型的幫派，沒有5、6年是絕對做不到的，而且這三個幫派都有它自己的傳統與基礎：新文山傳承來自老文山的優良傳統與其良好的組合；竹聯繼承了中和幫的戰鬥精神；血盟來自於老血盟的和睦團結與倫理、中生代的勇敢善戰。

另外，即便有一支能戰的隊伍，但如果沒有一位好的指揮官，就如大公司沒有好的CEO，也無法發揮隊伍的實力。一個有能力和經驗的領導者，也需要經過大大小小的戰鬥和時間累積經驗，這些都無法一步到位。

而D運用他的智慧，竟能想出把江湖上不同幫派內具有實力的現有力量組合起來，形成集結不同力量的聯盟形式幫派，且各幫派只聽命於D的號令。臺灣江湖上最早首創的不同幫派同盟，是我與啟禮創建於民國50年代初期的忠義盟，以新文山、竹聯、血盟與各幫派的主要人物來加盟，均是以個人名義入盟，並不和自己的人馬有牽連。加盟的兄弟都與我有良好的關係，是一種單純實現道義的同盟，不像往後臺灣江湖上，以金錢、利益作為組合動力的一些聯盟。

對於該聯盟的組成方式，啟禮舉了一個淺顯易懂的例子：人餓了要吃東西、填飽肚子，吃一碗有講究澆頭（加在飯或麵上的菜）的大滷麵或泡麵，都是為了充飢這個目的；做一碗從採買肉菜到精緻的大滷麵，或沖泡幾分鐘就可以吃的泡麵，兩者為了吃飽的目的相同，只是料理過程與品質不一樣。

D有效的運用了金錢、物質，把江湖上現有的幾股力量，快速組成他的基本力量，在臺灣江湖上立即占有一席之地。該聯盟與力量的存在是一個事實，它起初主要是用於處理商業界的一些糾紛，而不是一般幫派在江湖上的恩怨、拚殺。不得不佩服D能運用金錢與智慧， 縮短組成一支戰鬥幫派需要用的時間，且迴避了所有的江湖風險，這是D高人一等的地方。

(中時電子報)