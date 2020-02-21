該批偽鈔品質精緻，肉眼及手感難以分辨真偽，且可通過小型驗鈔機的檢測。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

桃園蘆竹一家宮廟68歲謝姓宮主，疑似從大陸取得大批百元假美鈔，每張假美鈔以400元台幣價格售出，再輾轉賣給外籍移工。刑事局國際科循線將謝嫌，及疑似上手的61歲高姓男子查緝到案，從廟中的神轎搜出假美鈔12萬元、折合台幣約360萬元。全案詢後，依偽造有價證券罪嫌移送法辦，並擴大追查假鈔來源及流向。

謝嫌兒子去年9月偷走父親1000美金假鈔，交由陳姓友人至蘆竹某外商銀行兌換，銀行後來發現是假鈔立刻報警處理，由刑事局國際科展開偵辦。

刑事局在去年11月，先偵破64歲廖姓男子，疑似自大陸學得偽造美鈔技術，返台後竟自行狂印舊版百元美鈔，查扣到史上金額最高的假美鈔共1092萬多元、約合台幣3.3億多元。並發現謝嫌的假美鈔特徵點都與該批偽鈔相符，品質精緻，肉眼及手感難以分辨真偽，且可通過小型驗鈔機的檢測，懷疑兩案有關連性。

警方調查，謝嫌涉嫌透過台中61歲高姓無業男子，取得這批百元假美鈔，然後將面額約3000多元台幣的假美鈔，以400元價格賣給中游，下游再以2500元與外籍移工兌換。其餘未賣出的假鈔，謝嫌就用報紙包裹、藏放在神轎中，以為可神不知鬼不覺。

警方去年底先將謝嫌拘提到案，查扣到百元假美鈔12萬元，檢方複訊後聲押獲准，日前再循線將上游的高男逮捕到案。

(中時 )