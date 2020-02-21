台灣的5G頻譜競標，在第一階段3.5GHz頻寬標出全球最昂貴的頻譜支出，第二階段競標預計在2月底前完成，市場預估將會在高價基期下，使得頻譜標金繼續攀高，由於5G進入消費市場提供服務，就在今、明兩年，惠譽評等今（21）日指出，伴隨的資本支出增加，可能使台灣電信業者的財務槓桿惡化。

參與5G競標的四家電信業者，包括市場龍頭中華電信，台灣大哥大、遠傳電信和台灣之星，惠譽評等認為，4家都贏得3.5Ghz頻寬競標，預期全部的電信業者會在今年第3季推出5G服務。另預期電信業者會推出高價的5G資費方案，以推動客戶改用5G，估測電信業今、明兩年的每用戶平均收入（ARPU），應能分別成長3％，但是因此帶來的現金流量改善，不足以抵銷支應天價頻譜標金而增加的債務。

惠譽評等認為，面對計畫以外的新增債務，台灣電信業者必須及早作好財務策略，以台灣大哥大為例，有兩項對策可嘗試，其一，減少發放一年約新台幣150億元的鉅額股利；其二，選擇全部或部分出售其價值新台幣750億元的6.98億股庫藏股，換取現金收入，則財務槓桿才可望降低。

台灣大哥大持有的惠譽授與企業信用評等為AA（twn)）、信用展望穩定，若為了支應第一階段310億元的頻譜支出，全部列為債務部位，惠譽估算，該公司2020與2021年的營運資金流（FFO）調整後淨槓桿率，將分別惡化至2.9倍與2.7倍。

(工商 )