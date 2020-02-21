台北居大不易，不過很多人還是希望成為「台北市民」，近年台北市設籍戶量以每年約3,000～6,000戶增加，不過各行政區出現戶量增幅不一的走勢，內湖區去年新增851戶，為12行政區最多，不過信義區卻在過去四年中有三年戶量衰退，去年也減少了155戶，為唯一喊少的行政區，房仲業者分析，房價擔負擔仍是主要關鍵。

台北市去年戶量增加最多三個行政區分別為內湖、文山、北投，均超過600戶，均為相對蛋黃區房價較低的外圍區域，2018年文山區新增戶量甚至高達1,160戶。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，房價雖然是購屋的重要因素，不過綜合性的機能還是購屋者考量關鍵，2019年全年內湖的買賣移轉棟數達4,036棟，居台北各區之冠，凸顯內湖房市熱度高，內湖受惠內科就業人口支撐，企業總部相繼進駐內湖，加上內湖商圈和鄰近的大直商圈成熟，又有捷運通勤，去年平均房價僅每坪62萬元，相對蛋黃區低廉，宜居性與房價負擔的綜合考量下，仍是台北市購屋族偏好的區域。

值得注意的是，同屬房價燙金區的大安區及信義區，新增的設籍戶量卻呈截然不同走勢，大安區近年每年均增加200～600戶，然而信義區戶量卻持平、衰退，去年甚至是台北市唯一戶量減少的行政區。

張旭嵐表示，大安、信義同屬房價含金量高的區段，高總價產品不乏法人置產型購屋，不過，大安區則是有「學區效應」支撐設籍需求者進入，大安區有六所額滿國小，而信義區僅一所，也讓高房價的二區設籍戶量走勢分歧。

(工商 )