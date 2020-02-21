建新國際（8367）是國內唯一兼具碼頭裝卸、倉儲、運輸、貨櫃集散站與報關的垂直整合性物流服務商，公司估新冠疫情對公司首季營收影響在一成以內，因本月初新增銅土客戶，裝卸量估可成長一成多，去年曾發生故障的卸煤碼頭已恢復正常，台中貨櫃場站新增兩家併櫃業務，中科國際物流有台商回流利益，法人估今年EPS可破2元。

建新國際銅土一年有80萬噸裝卸量，新增第三季客戶，估計一年將增加約10萬噸貨量；台中貨櫃場取得大陸中遠海運、德國赫伯羅德等併櫃業務，加高櫃量；另去年因台商回流，讓唯一在台中科學園區擁有倉儲使用地的中科國際物流最受惠。

建新旗下包括持股85.44％，經營台中港煤礦專用104號碼頭的安順裝卸，以及持股55.6％，獨家經營松山機場集貨中心以及台中科學園區物流的中科國際物流，也是是唯一在台北港、台中港、高雄港都有佈局的物流倉儲公司，其中在台中港是擁有最大倉儲的業者，總面積高達4,0867坪。

建新在台北港擁有4公頃倉儲面積，去年年底在高雄港與台通光電（8011）、環台國際等合資標下高雄港洲際二期S19號碼頭及後線土地租賃經營權，將投資興建密閉式煤炭倉儲設施，預計年三年後啟用，中科國際物流面積則超過7千坪。

在離岸風電部分，建新去年5月底已爭取到JDN（楊德諾）水下基礎工程船的岸邊裝卸與西門子備品訂單；世紀鋼（9958）斥資60億元於台北港興建的離岸風電水下基礎第一廠廠房工程，建新國際與世紀鋼合資成立世紀重工，擁有一成股份，積極參與風電業務。

建新國際去年前三季營收13.24億元，獲利0.92億元，EPS 1.14元。

(工商 )