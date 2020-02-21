在全球充滿新型冠狀病毒的危機中，台灣也正面臨著許多衝擊與考驗，尤其是對影城的票房，產生嚴峻的影響。喜樂時代影城面對新冠肺炎的來襲，除了平時已加強員工夥伴環境衛生與正確觀念，更在防疫期間針對所有空間清潔下功夫。

4年前喜樂時代成為全台首間與專業「香氛環境空間顧問」合作的影城，提供天然的植物精油香氛，讓前來觀影的民眾能感到安心舒適，根據專業醫師指出，植物對於病毒擁有良好的防禦機制，可輔助使用特定植物精油來使用，打造並維持空間的舒適度，因此喜樂時代目前於影城內提供的香氛，便選用了AAM 奧羅曼的精油，以「西柚」為主調香氛，期望透過淨化室內空間，帶給觀眾安全舒適的觀影環境。

喜樂時代嚴格把關餐飲部門。（喜樂時代提供）

餐點方面，喜樂時代對於食材、水源與油品的選用也格外用心，不但符合食品安全衛生與合乎國家食品標準認證，同時也相當重視健康與美味的並存，尤其是電影的靈魂夥伴—爆米花，使用昂貴且富含單元不飽和脂肪的菜籽油來製作，希望在食安、疫情風暴中能帶給觀眾更多的安心與放心。

(中時 )