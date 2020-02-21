立院新會期今日正式開始，在蘇揆首度向新科立委進行施政報告前，新科立委依循慣例先進行國是論壇發言，成為新科立委的「處女秀」。因為發言引發綠營長期抨擊的國民黨不分區立委吳斯懷今天也登記上場、首度發言，還先準備了看板，引用孫子兵法談防疫，要求國防部上緊發條，防患疫情於未然。

吳斯懷引用《孫子兵法》「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，要求政府重視疫情對第一線抗疫國軍的影響，無論口罩、酒精、空間與染病救護等，都必須在疫情爆發前「備周力強」，保障國軍權益。

吳斯懷的看板上寫著「防疫優先備周力強」，這也是國軍莒光日電視教學經常可見的標語。他在發言中提醒國軍若發生軍人感染，特別在外島地區坑道、海軍艦艇等地方，應該有具體配套。此外，國軍的隔離營區所需要軟硬體設施、也應即早向政院提出預算需求。

吳斯懷發言前，首先肯定這段時間以來第一線醫護人員、防疫中心各級官員、國軍各級官兵，投入救災的犧牲奉獻，但不可諱言，仍有準備不周之處，沒有完成配套就推出的政策，包含「口罩之亂」仍然持續發燒，尤其各級學校開學在即，各級學校家長惶惶不安，中央與地方和學校之間是否有完整配套、落實執行的政策，都相當堪慮。

吳斯懷「基於專業立場」，提醒蔡政府與國防部，韓國、新加坡、中共解放軍已經都有軍人感染，如果發生在國軍，現在台澎金馬有外島地區坑道、海軍艦艇、海空軍雷達站，都是屬於偏遠地區、密閉空間，是否有足夠防護能力，能否提供醫療設施。他相信國防部有相關配套，但是否夠具體，一旦造成群眾感染，國軍戰力產生罅隙，直接影響國家安全，希望蔡政府與國防部要做更具體可行計畫。其次，若發生社區傳播，國軍是否準備好各種隔離營區所需的軟硬體設施，整建時間、預算，是否應即刻向政院提出預算需求，這些都不是官員3、5分鐘發言可解決的，請行政單位多記取孫子兵法「勿恃敵之不來，恃吾有以待之；勿恃疫情不來，恃吾有以待之」，作好周全準備，防疫優先，才能備周力強。

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(中時電子報)