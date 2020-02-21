新冠肺炎疫情持續延燒，有人懷疑病毒源自蝙蝠。科學研究顯示，蝙蝠身上的冠狀病毒，單是人類已知就有200種，但人蝠之間剪不斷的關係，恐成防疫一大難關。

在泰國叻丕省（Ratchaburi），每週六清晨，就會有村民爬入Khao Chong Phran蝙蝠洞，蒐集洞內皺唇犬吻蝠的糞便。村民們只花3小時，就能採集多達500桶的蝙蝠糞便，然後打包賣給一旁的蝙蝠洞寺當肥料，可以賺進約2400美元（約新台幣7萬2000元），約1公斤的蝙蝠糞便所得，就能達到單日最低薪資。

相較疾病生態學家會穿戴全身防護服、面罩與手套去洞穴調查，這些村民最多只穿長袖長褲，再拿件T恤包著頭充當面罩。雖然乾的蝙蝠糞便傳染風險較低，但進洞的人仍可能因未乾的蝙蝠尿液、唾液而引發風險。

新冠肺炎確診病例已破7萬，但病毒來源眾說紛紜，最有可能就是來自蝙蝠。科學期刊《病毒》（Viruses）上的評論，有研究指出，蝙蝠所含的病毒比例最高，很可能會導致人畜共患病，且在蝙蝠身上，不只鑑定出至少200種的新冠病毒，還因居住洞穴的條件成熟，所以甚至能夠繼續發展出新的病原體。

期刊上的另項研究則指出，哥倫比亞大學（Columbia University）的研究人員在墨西哥的606個蝙蝠樣本中，發現了12種新的冠狀病毒，只是蝙蝠因為有著特殊的免疫系統，所以不至於會因為自身無數種的病毒而生病。

根據《日本時報》報導，彼得.達斯札克（Peter Daszak）2017年在科學雜誌《自然》（Nature）上的研究表示，蝙蝠所含的哺乳動物病毒比例最高，因此最有可能導致人畜共患病的情況出現。雜誌上另一篇研究則表明，新冠肺炎的病毒與大陸雲南省的一種蝙蝠病毒在基因上，具有96%以上的同源性。

另外，根據新加坡杜克國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）負責這次防疫計畫的專家王林發（Wang Linfa，音譯）表示，「理論上，去碰蝙蝠，就可能讓人暴露於病毒傳染風險，因為蝙蝠身上的病毒實在太多了。」

研究蝙蝠20多年的泰國新興傳染病中心副主任蘇帕蓬（Supaporn Watcharaprueksadee）說，「病毒隨時在進化，根本沒法知道何時會突變並對人有危險性，最佳預防之道就是減少有風險的行為」。

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(中時電子報)