民主黨總統初選第三站周末登場，但衆參選人中，除了銀彈充裕的億萬富豪彭博不必擔心錢外，其他人經歷兩站廝殺，金庫日漸乾涸。在彭博來勢洶洶，加上第一場真正重大的戰役─3月3日超級星期二到來前，紛紛急著找資金，免得經費見底。

據華倫向聯邦選委會提報的資料，她花費的款項是上月募集資金的2倍；在前兩站初選大有斬獲的布塔朱吉，發電郵向支持者告急，希望他們在超級星期二前，能幫忙集資1千3百萬美元，算算到那天之前，每天得籌到1百萬美元，但布塔朱吉整個1月只募得616萬。

他在信中寫道，雖然拜前兩站表現之賜，2月募到了1100萬美元，但仍不足以迎接未來的挑戰。他指出，該陣營不只是要對抗華府老將桑德斯，還要面對「不努力競選，而是投注巨額資金買電視廣告的億萬富豪」。

除了彭博外，桑德斯的財務狀況比其他候選人寬裕許多。他在1月籌到2510萬美元，雖然花掉的比進帳多，但在2月初選季開始前，他競選帳戶的現金儲備還有1680萬美元。相較之下，前副總統拜登的競選帳戶有710萬，布塔朱吉660萬。聯邦選委會資料顯示，參議員克羅布查1月募到550萬美元，但花了760萬，競選帳戶還有290萬，最少的是華倫，只剩230萬。

(中時 )