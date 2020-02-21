泰雅溫泉，擁有合法溫泉標章。。（泰雅渡假村提供／廖志晃南投傳真）

抗疫期間走出戶外，有益身心健康。。（泰雅渡假村提供／廖志晃南投傳真）

新冠肺炎疫情蔓延，造成人心惶惶，泰雅渡假村鼓勵民眾親近大自然、泡溫泉，走出戶外放鬆心情，提升免疫力，228連假推出「森呼吸」專案，全國民眾中午12點前免費入園，住宿一律5折！

泰雅渡假村總經理李吉田表示，抗疫期間，園區飯店及小木屋、餐廳都進行清潔消毒，各營業點、櫃台、服務台放置75％酒精供遊客使用，讓遊客可以開心玩、安心住。

李吉田說，泰雅渡假村有野溪生態步道，不僅可在青翠森林聆聽蟲鳴鳥叫、吸收芬多精，還可欣賞上千種原生植物，還可遠眺山巒美景，俯瞰賽德克川中島部落，美不勝收，沿途還有機會遇上老鷹、猴子、山羌、野豬、飛鼠等可愛的野生動物。

天空步道可體驗踩在透明強化玻璃上，挑戰膽量；遠近馳名的泰雅溫泉，是目前國姓地區唯一取得合法標章的溫泉，泰雅溫泉和廬山溫泉一樣，同屬紅香、瑞岩泉脈，PH值約8.4屬弱酸性的碳酸氫鈉泉。

泰雅渡假村休閒營運部經理李浩瑋表示，巴洛克式建築風格的泰雅皇宮，讓人有如歐洲皇室貴族般的享受；渡假木屋以原木打造，座落在綠意之中，可以吸收森林芬多精。

(中時 )