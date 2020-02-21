鑽石公主號郵輪上未感染、分3批下船的19名台籍旅客，21日下午抵達東京羽田機場。駐日代表謝長廷親自到機場送行。

19名旅客的行李先送抵機場，由工作人員1個個先用塑膠袋包好後集中檢查。華航安排了特別通道讓旅客快速通關。

待19人抵達候機室時，由身穿防護衣、台北隨機前來的傳染病醫護人員問診，為每位旅客量體溫，確認健康狀況。之後每位旅客也穿上簡式防護衣登機。機上除了19名乘客外，還有1名防疫醫生、3名護理人員、4名機組人員。

從鑽石公主號下船的19名台籍旅客21日晚間在羽田機場候機室檢疫完畢後，身穿簡易防護衣登機。(黃菁菁攝)

有位中年婦人說，這次船公司很照顧他們，沒有什麼怨言，代表處也很關心他們，還送慰問品，有政府照顧真好！

謝長廷在機場受訪時表示，說這次動員東京、橫濱同仁全力投入，船公司也很配合，這是非不得已的事情，最後這樣子是最好的完美結局。

包機起飛時間比預定延遲了45分鐘，約7點45分(台北時間6點45分)自羽田機場起飛，預計台北時間晚間11時左右抵達桃園機場。

(中時電子報)