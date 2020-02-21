經濟部國際貿易局局長楊珍妮在1月16日退休後，國貿局局長一直懸缺至今，行政院21日核定駐美代表處副代表兼經濟組組長陳正祺升任，經濟部次長王美花表示，新局長非常優秀，對於業務相當嫻熟，能執掌國貿局相當合適。

據了解，陳正祺過去擔任過經濟部國貿局副局長，現任駐美國代表處副代表，對於維持台美之間關係相當穩定。

王美花說，除了借重陳正祺過去的經驗外，陳正祺本身對於WTO等雙邊議題在行，且又具有法律背景，因此未來在國際貿易、國際法規都期望能有一番作為。

(工商 )