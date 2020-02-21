國貿局長陳正祺接任 王美花：期盼有一番作為 19:012020/02/21 工商 馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部國際貿易局局長楊珍妮在1月16日退休後，國貿局局長一直懸缺至今，行政院21日核定駐美代表處副代表兼經濟組組長陳正祺升任，經濟部次長王美花表示，新局長非常優秀，對於業務相當嫻熟，能執掌國貿局相當合適。 據了解，陳正祺過去擔任過經濟部國貿局副局長，現任駐美國代表處副代表，對於維持台美之間關係相當穩定。 王美花說，除了借重陳正祺過去的經驗外，陳正祺本身對於WTO等雙邊議題在行，且又具有法律背景，因此未來在國際貿易、國際法規都期望能有一番作為。 (工商 ) #陳正 #國貿局 #王美花 #局長 #副代表 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃機董座傳民航局長林國顯成大黑馬 04:102020/02/17 產業．科技 蘇益仁建議防疫升級 柯P：都是國安等級 09:252020/02/18 政治 居家檢疫陸配搭高鐵該不該罰？高市府盼中央通則性規範 12:522020/02/18 政治 女員工趕口罩遭夾斷手指 經部次長關心慰問 17:012020/02/19 生活 宣導計程車消毒 南投副縣長上陣 04:102020/02/20 地方新聞 獨家》不只運發局 高市環保局長也異動 12:492020/02/20 政治 高市環保局長、運發局長異動 下周就職 04:102020/02/21 地方新聞 涉廢水處理弊案 竹縣環保局長消保官遭聲押 10:232020/02/21 社會 竹縣環保局長消保官疑收賄 消保官聲押獲准 13:072020/02/21 社會 獨家》政院核定駐美副代表陳正祺 升任國貿局局長 18:292020/02/21 財經 財經熱門新聞 「加料」空姐復出回擊 長榮航：深表遺憾 - 財經 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 美股遇神秘賣壓 他警告蘋果、特斯拉恐暴跌20％ - 財經 快了…殺進3奈米！台積打趴三星爆驚人絕招 - 財經 抗疫裁員3成？ 微風丟下震撼彈…真相曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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