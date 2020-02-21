因新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸擴大，政府單位日前將販賣口罩的業務交給健保藥局以及衛生所販賣，不過有業者20日在北市寧夏夜市推出口罩販賣機，只要先掃QRCODE再以相機掃瞄身分證就可以取得2枚口罩，但因目前醫療口罩還在管制，所以提供的是一般口罩。

長年專注於智慧販賣機的業者業安科技，20日在寧夏夜市設立口罩販賣機，讓民眾以手機掃描販賣機上的QRCORE進入網站頁面後，再以相機辨識身分證，讓民眾可以取得2枚一般口罩。

工作人員在教民眾以手機掃描QRCODE。（圖／柳名耕攝）

業者指出，現階段的口罩都以免費發送，每個身分證限領1次，一方面是希望盡到社會責任，另一方面則是為了因應目前稀缺品的性質開發適合的智慧販賣機。

由於許多民眾擔心要掃描身分證會有個資外露的問題，不過現場服務人員解釋，掃描身分證的部分都是以「去識別化」的方式進行認證，不會紀錄消費者的資訊，為的就是避免發生一證兩取的情況。

業者表示，雖然現在藥局也是利用健保卡識別民眾的購買次數，但是藥局人員也會因此接觸大量民眾曝露在危險中，但智慧販賣機除了能夠取代人力，更可以降低與民眾接觸的次數。

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(中時電子報)