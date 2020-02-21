立法院今天通過朝野黨團共同聲明，針對我方迄今無法參加世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會(WHA)，嚴厲譴責中國大陸阻撓台灣參加WHO及WHA，呼籲WHO應更正視其資訊，將台灣排除於中國大陸疫區之外。

值得注意的是，2003年SARS疫情爆發後，台灣也曾因中國大陸阻撓，無法參與WHO的防疫工作，當年陳水扁總統主政下的民進黨立院黨團曾主動在立院要求通過譴責WHO的決議，但當時立院朝小野大，國民黨立委主導立院議程，在朝野對峙氣氛強烈下，國民黨立院黨團對民進黨版的決議文文字有意見，最後雖決定也發出譴責WHO的決議，但決議文內容與民進黨版不同，形同朝野各有一份對WHO譴責決議的奇特現象，最後甚至還為了哪份是「正版」鬧不休。相對於此次是由繼續淪為在野黨的國民黨立院黨團總召林為洲，搶先民進黨團，率先呼籲朝野通過決議譴責WHO，民進黨團順勢接招點頭同意，朝野終能取得共識，一致譴責WHO，大幅降低國際社會「看不懂」的可能，也凸顯朝野共抗新冠肺炎疫情的決心。

這份共同聲明強調，WHO宗旨在追求全人類的最高健康標準，保障健康權的普世價值，不應該遺漏任何人，WHO作為最重要的國際醫療組織，必須堅定捍衛此宗旨，不能因中國大陸以政治理由，損及台灣全體人民享有最高水準衛生及健康的權利，且誤將台灣列為中國大陸疫區的一部分，導致台灣被部分國家實施出入境管制或停航。立法院也嚴厲譴責中國大陸阻撓台灣參加WHO及WHA，呼籲WHO應更正視其資訊，將台灣排除於中國大陸疫區之外。

聲明強調，台灣是國際醫療援助提供者，無論在實現全民健康覆蓋、提供緊急醫療援助、醫療專業衛生人員培訓、國際疫情捐款或醫療防疫專業水準等，台灣的發展經驗卓越且豐富，可成為許多國家寶貴的參考。台灣若納入全球防疫體系，將使更多國家受惠，也能使WHO的防疫努力更具成效。此外，台灣位居全球航道、金融、觀光、商業、貿易等樞紐要地，與全球各地居民交流往來密切，世界各國更該將台灣納在醫療防疫體系內，讓台灣成為共同防疫的一員。

聲明指出，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」(武漢肺炎)全球防疫作戰，在WHO第146屆執行委員會會議期間及前後，台灣於全球防疫上的重要性、必要性及正當性，獲得國際間廣泛肯定及支持。朝野黨團因此共同聲明呼籲，WHO應仔細聆聽國際社會的正義聲音，遵守專業中立，儘速尋求適當模式，以完整無礙的制度化方式接納台灣參與WHO的運作。

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(中時電子報)