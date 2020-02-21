苗栗縣南庄鄉鹿場部落的風美聯絡道前年受災，公所提報災害修復工程，近日完工，原定訂於21日驗收工程，不料上午7點半竟發生大面積坍方，建設課緊急派員協助清理落石，目前該道路已搶通，不過受災情況及責任還要進一步調查。
風美道路從鹿場通往苦花潭，沿線沒有住戶，縣議員楊文昌指出，該道路主要供農產運輸，平時車流不多，沒想到才剛修復完工，今天清晨又崩坍。
縣府農業處指出，風美道路2018年7月因豪雨受損，花費202萬元經費辦理「南庄風美段加里山農路災害復建工程」，長度約50公尺，最近剛完工，原排定今天驗收，但發生崩坍意外，已請承包商清理落石，相關責任還需釐清。
風美道路沿線早期有許多煤礦坑，當年支柱都使用相思木，因年代久遠，坑道容易發生崩坍意外，導致道路受損，公所懷疑是前陣子鋒面過境，山區降雨造成土石鬆動所致，不過確切崩坍原因還需調查。
(中時 )
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