大陸一線防疫醫護人員頻傳確診死亡案例，為了保障醫謢人員健康，提升其免疫力，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部今天（21日）明確提出，一線醫護人員工作10天休息不少於2天、醫療隊員用餐標準每人每天200元（人民幣，下同）、按照人均6000元標準發放一次性慰問補助等多項政策待遇。

隨著各省巿派出的200多支醫療隊、3萬多人抵達武漢，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部援漢醫療隊接待協調組日前印發《關於進一步加強援漢醫療隊服務保障工作方案》，詳細規範醫療人員的、衣、住、行與津貼發放等事宜。

包括每餐提供葷素搭配的盒飯和新鮮時令水果，用餐標準每人每天200元；配備取暖器、電熱毯、暖手寶等物資，提供牙刷、牙膏、毛巾等個人生活常備用品，及時解決隊員理髮等生活需求；完善一線醫護人員值班、輪休等制度，每個班次結束後，合理安排休息時間，原則上每工作10天，休息不少於2天；根據各援漢醫療隊工作需要，安排專人專車值班，確保隨叫隨到；對於援漢醫務人員按照人均6000元標準發放一次性慰問補助。

為盡可能向援漢醫療隊提供較好的食宿、出行條件，《工作方案》也指定各區防控指揮長作為第一責任人，親自研究動員、親自走訪看望、親自協調解決重大問題，切實把援漢醫療隊服務保障工作作為重大政治任務。

(旺報 )