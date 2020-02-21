彰化縣長王惠美為體恤醫護人員的辛勞，21日到彰化秀傳醫院感謝醫護人員防疫作為，贈送花束及營養補給品為醫護人員加油打氣。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美為體恤醫護人員的辛勞，21日到彰化秀傳醫院感謝醫護人員防疫作為，贈送花束及營養補給品為醫護人員加油打氣。（吳敏菁攝）

新冠肺炎引起恐慌，彰化縣長王惠美為體恤醫護人員的辛勞，21日到彰化秀傳醫院感謝醫護人員防疫作為，贈送花束及營養補給品為醫護人員加油打氣，「醫療的第一線守護鄉親的健康，從基層的院所一直到機構，大家齊心合力一起對抗武漢肺炎疫情，千言萬語，感謝、感謝、再感謝，也要記得要保護好自己。 」

王惠美說，醫院都有按照既定的SOP程序進行，遇到發燒及沒發燒狀況如何處理，鄉親如果身體不適，還是要看醫生，不要延誤到自己的病情，如果是慢性病人，如洗腎、癌症化療或是到醫院復健的人，醫院還有提供口罩讓大家使用，住院還提供陪病人員1名都有口罩。

彰化秀傳醫院院長楊基滐表示，醫院是最安全的地方，所有進到醫院的人通通都會把關，在其它場所不會特別問旅遊史，在醫院則是所有旅遊史問過之後才會讓他進來，民眾若有出現任何不適或病痛，要儘早就醫，千萬不要因害怕到醫院，忍耐忍到小病變大病，耽誤病情，得不償失。秀傳全力配合中央流行疫情指揮中心的政策，落實防疫工作，守護醫院員工及民眾健康。在醫院出入口進行防疫管制，進入者都須戴上口罩，量測體溫。

(中時 )