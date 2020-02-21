台中市長盧秀燕宣布，3月8日原要台中舉行F1賽車展演，因應疫情暫緩，仍爭取到F1賽車空運來台展出。（盧金足攝）

原訂3月8日在台中市市政路上舉行F1賽車展演，考量上萬人潮聚集喊暫停。（盧金足攝）

原訂3月8日在台中市市政路上舉行F1賽車封街展演，因應新冠肺炎疫情，將暫緩舉辦；市長盧秀燕21日表示，市府仍爭取到F1賽車空運來台展出，車款為RED BULL RACING賽車RB14，將於2月24日至3月1日在市府台灣大道市政大樓前廣場舉行。

台灣首次引進F1賽車活動，原本是雙城展演的重頭戲，3月7日在台北市仁愛路、3月8日在台中市政路封街舉辦，邀請到一流的賽車選手、一流的車子，原汁原味呈現F1賽車內容，活動還沒開始，已吸引賽車迷緊密關注，但近來因疫情肆虐，封街展演預計吸引上萬名人潮，為了安全考量，決定喊暫停。

盧秀燕昨日在臉書宣布，因疫情考量，原廠暫緩原封街賽車活動，但仍有原廠賽車巡迴展示活動。

運動局表示，市府與國際知名一級方程式賽車車隊及中華民國文化休閒運動協會合作，共同舉辦「2020 RED BULL RACING SHOWRUN」賽車展演，本來3月8日將於市政路登場的活動暫緩舉行。

但Red Bull Racing車隊原廠賽車RB14，同時也是2018年賽季的參賽車款，將在台中市政府廣場展示，平日展示時間從中午12時至晚上7時、228連續假日延長至晚上9時，讓廣大車迷不用搶票，免費近距離欣賞世界頂級F1賽車；此外，現場還有賽車遊戲模擬器，讓民眾免費體驗。

(中時 )