台中房屋移轉棟數連續三年正成長，台中市不動產開發公會理事長林正雄表示，今年雖然受到武漢肺炎影響，但近兩三年台中推案量大，預估今年總推案金額仍可達到2200億元。

受惠台商資金回流、交通建設陸續到位、人口增長等利多帶動，去年台中市總推案金額高達2793.25億元，不僅較前（2018）年同期成長50%，更創民國82年以來新高。

林正雄表示，台中房市近年表現熱絡，主要歸功於台商資金回流，挹注房市交易動能，以及因應家庭倫理觀念轉變，家庭人口數下降，建商推出的預售案也轉型為低坪數、低總價，帶動剛性需求增加。

除此之外，香港人來臺灣置產也是近期最熱烈討論的話題，林正雄指出，隨著反送中事件持續延燒，導致港人「反中」情緒日益升溫，而台中地大、氣候佳、交通便利，城巿宜居度吸引港人來台中看房。據了解，烏日、海線、規劃完整之重畫區銷售現場香港來客數量明顯增加。

林正雄認為，香港居住環境擁擠，來台中置產卻能以較低的總價，換取更大的居住空間，居住品質大幅提升，香港人移民台灣程序辦妥後，預計下半年銷售會有明顯增溫。

儘管近期房市熱度熱度受到武漢肺炎影響，建商推案動向趨於觀望態度，而已公開的建案也拉長潛銷期因應，但林正雄認為，「疫情影響不超過半年」，未來房市景氣仍會逐季升溫，他也點出三大理由支撐論述。

首先，土地資源有限，建商取得原物料成本逐年增加，自然能讓步給購屋者的議價空間有限；其次，撇除武漢肺癌疫情影響，新台幣匯率去年以來表現強勢，為包括房地產在內的內需經濟獲得可靠支撐；最後，台灣消費者物價指數持續上漲，通貨膨脹蠢蠢欲動，帶動民眾購屋信心。

林正雄最猴則提到，預期今年台中房市第一季、第二季是低點，如有購屋需求可趁危機入市，預估今年台中房市仍有15%的上漲空間。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)