宋柏緯在TVBS電視劇《墜愛》與安心亞談人神戀，他劇中有場養眼入浴戲，直接裸上身入鏡。宋柏緯笑說，知道要脫之後就先做重訓，「我不是上健身房上得很勤的人，平常比較喜歡跑步、游泳這種結合有氧的戶外運動，有找朋友教我做重訓局部加強。」

宋柏緯只圍浴巾，一臉尷尬。

當天在拍攝現場一脫上衣，宋柏緯驚覺肌肉線條仍不明顯，臨時抱佛腳狂做伏地挺身，他到現場剛開始先做5、60下，熱身完過20分鐘還是沒輪到他拍攝，「後來肌肉又有點消掉，再做50個還是沒輪到我，就這樣來回做了200多個，做到整個過度。」

宋柏緯(右)裸身被安心亞(左)撞見。

除了露肌，宋柏緯與安心亞還上演勾引戲碼，女方噴著費洛蒙香水衝到宋柏緯家，在昏暗燈光中愈來愈靠近。實際拍攝時，劇組氛圍一點也不浪漫，他笑說：「那是我們近距離接觸的第一場戲，不尷尬，反而很好笑，因為心亞需要意亂情迷的勾引我，所以她一直嘗試各式各樣的勾引方法，導演也邊看邊指導，氣氛超歡樂。」《墜愛》每週六晚間10點於TVBS 42台播出，愛奇藝台灣站全網獨播。圖/歐銻銻娛樂提供

宋柏緯(左二起)、安心亞一起見長輩。

(中時 )