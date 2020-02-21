新冠肺炎疫情重擊演藝圈，林俊傑（JJ）原訂今年起跑的新巡演「聖所：WONDERLAND」，行程全被打亂，繼日前取消上海、南寧站演唱會後，傳他上半年各地演唱會已暫緩舉辦，其中包括台灣站；對此，JJ所屬的經紀公司「JFJ Productions」21日坦言今年整個巡演都已延期，「疫情尚未明朗，（場次）還需要觀察各方面的情況再做相對應判斷」。

JJ近期在台灣與團隊規劃新店面，他隨時提醒周遭所有人注重衛生、謹慎防疫，JJ說：「我一開始買不到標準的口罩，就先用了身邊平時會帶的口罩，後來貼心的同事幫我買了一些醫療用的口罩，我就每天戴著口罩，到一個新的地方就先洗手，盡量做好防範措施。」JJ也要求公司設置量體溫和勤洗手、酒精消毒等規範，希望大家平安健康地度過這次危機。

JJ日前為了鼓舞肺炎抗疫的所有醫護人員，攜手孫燕姿合作新歌〈Stay With You〉， 這是他第四次為災區寫歌，之前包括2008年汶川地震、2009年台灣風災，以及2015年台灣塵爆，JJ都第一時間獻聲為民眾打氣。

JJ透露當初因一張照片，啟發自己創作〈Stay With You〉的靈感，在除夕夜凌晨寫下這首歌，隔天立刻邀請孫燕姿填詞；JJ說：「同事給我看了一張照片（該曲MV開始和最後的照片），我看了非常心痛！我在微博上看到不少我的歌迷都是醫護人員，在這個時間點發生這樣的事情，我問自己能怎麼樣來鼓勵和幫助大家？我希望用音樂的力量，把我心中的愛傳遞給所有身心受影響的朋友們。」

林俊傑為醫護人員打氣。（華納提供／資料照）

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