行政院前秘書長林益世，被監察院認定未據實申報6300萬元財產，挨罰400萬元，他提起行政訴訟抗罰，但敗訴，再上訴最高行政法院，最高行今廢棄原判決，發回台北高等行政法院更審，抗罰訴訟露出一絲曙光。

林益世2010年間擔任國民黨籍立委，陸續收受地勇公司負責人陳啟祥6300萬元賄款，因而遭到判刑。此事曝光後，監察院認為他故意隱匿新台幣2000萬元、美金95萬元及美金31萬7500元財產，折合新台幣約6000萬元，依財產申報法處罰鍰400萬元。

林益世提告抗罰，北高行審理後認為裁罰於法有據，判決駁回，林不服，又再上訴最高行。

最高行認為，原判決指陳啟祥於2010年4月22日交付美金31萬7500元賄款，林益世於同年6月間交付妻子彭愛佳藏匿於保管箱，認定「故意隱匿財產為不實之申報」，但林同年12月30日申報財產時，該筆美金早已不在保管箱內，原判決未調查後續金流，逕認林「故意隱匿」，而非單純「申報不實」，即有判決不適用法規及適用不當之違背法令。

此外，監察院製作「林益世收受陳啟祥之款項及資金流向」一覽表，究竟與刑事判決認定是否相同，原審並未向刑事法院借卷調查，也未曾在準備程序、言詞辯論時提示，讓林知悉及有辯論機會，逕認該一覽表為真實，違反行政訴訟法相關規定，遂廢棄原判決，發回北高行另為適法裁判。

(中時 )