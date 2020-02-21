春天腳步接近，新北市淡水區楓樹湖的木蓮花也逐漸盛開，此處不但是全台唯一大規模栽植木蓮花的地方，球形、粉嫩的花朵綻放模樣，宛如成片粉紅泡泡，十分夢幻，楓樹湖再生農園發展協會理事長林金峰表示，目前正值粉紅色木蓮滿開狀態，紫紅色木蓮花則於3月開始綻放。
新北市景觀處指出，楓樹湖木蓮花源自1961年政府獎勵農村青年就業，從日本進口花苗種植，隨著2014年淡水楓樹湖再生農園發展協會成立，知名度漸增，更是台灣目前唯一大規模栽植木蓮花的地方。
協會理事長林金峰表示，楓樹湖賞花景點位於淡水北新路3段，過了天元宮再往上走約1公里，右手邊即可看到通往楓樹湖步道的路口標示，沿著向上步行約15分鐘即可抵達。
林金峰說，楓樹湖栽種之木蓮花有多種花色，目前正值粉紅色木蓮滿開狀態，一眼望去宛如成片粉紅泡泡，十分浪漫，而紫紅色木蓮花則於3月開始綻放，此外天元宮吉野櫻也預計於3月中旬起盛開，皆為當地不可錯過的賞花景點。
(中時 )
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