義大利北部倫巴底（Lombardy）地區政府今天表示，在傳出首起義大利本土病例後，又有兩名義大利居民被驗出武漢肺炎呈陽性反應。這使得義大利確診病例累計已達6例。

倫巴底地區政府官員在聲明中指出，前例的妻子和一名友人感染病毒，現在已被隔離。

前例病患與一名最近從中國回來的朋友見面後，就出現武漢肺炎症狀。

(中央社)