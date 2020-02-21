義大利武漢肺炎新增2例 確診累計達6例 19:342020/02/21 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 義大利北部倫巴底（Lombardy）地區政府今天表示，在傳出首起義大利本土病例後，又有兩名義大利居民被驗出武漢肺炎呈陽性反應。這使得義大利確診病例累計已達6例。 倫巴底地區政府官員在聲明中指出，前例的妻子和一名友人感染病毒，現在已被隔離。 前例病患與一名最近從中國回來的朋友見面後，就出現武漢肺炎症狀。 (中央社) #義大利 #肺炎 #武漢 #武漢肺炎 #政府 也許您會感興趣 國際熱門新聞 美退役上將布萊爾：大陸對台動武或會催生「東亞北約」 - 國際 日人火大了！見東京奧運有困難 他們喊「換我辦」 - 國際 WHO將測試2種新冠肺炎藥物 專家呼籲：不要草率上市 - 國際 專攻日本文學 愛子公主4月上大學 - 國際 不斷更新》日本各地確診數頻增 埼玉、石川縣都傳確診首例 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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