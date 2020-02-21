林口區內約有6公頃有機蔬菜農園，部分直接提供給在地學校作為營養午餐。（林口區公所提供／吳亮賢新北傳真）

「米力農場」主人洪福銓。（新北市農業局提供／吳亮賢新北傳真）

新學期即將到來，林口區多達6公頃的有機蔬菜園，部分將直接提供在地小學營養午餐使用，區長劉淑芬日前至轄內有機農園視察時指出，許多有機菜園皆與在地學校合作，提供蔬菜給自立午餐廚房烹煮，讓學生能吃到產地直送的新鮮蔬果，另為免疫情影響銷售，公所也發起團購，帶頭支持在地農友。

以在地的「米力農場」為例，50歲農場主人洪福銓過去從事建築業，2017年時開始在老家土地務農，採有機方式栽培，並取得有機驗證，經營規模0.5公頃，每個月可生產約3000台斤的蔬菜。

洪福銓表示，水質的好壞左右蔬菜品質，農場採用天然山泉水灌溉，更在一旁的生態池內養魚，藉此監測水質安全，種出來的蔬菜清甜脆嫩，供應給鄰近國小營養午餐，「讓孩童吃了蔬菜，每天都有活力。」

農業局表示，為落實生態永續發展，將協助農友媒合輔導驗證，並提供資材、生產設施等補助，另鼓勵青年及農友加入有機農產業，可向農會提出申請租地、驗證、有機肥料、機械以及溫室設施等補助，減輕農友負擔。

(中時 )