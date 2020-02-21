新冠肺炎疫情對市場景氣產生不小影響，兩性專家兼前總統府國策顧問黃越綏，今（21日）在臉書也分享一位巧遇年輕男粉絲的故事，對方情緒激動、哽咽地向她訴說失戀心情，最後在聽了黃越綏的看法後，竟然能勉強露出笑容。

黃越綏說今天巧遇一位年輕粉絲，情緒激動地緊握她的手，哽咽說出自己是大學剛畢業不久的約聘員，最近因為疫情影響，公司老闆決定裁員。只是最令他心痛的是，原以為告訴交往2年多的女友，可以獲得安慰，想不到女友當下反應竟是沉默以對，直到4天後才傳來一封訊息，上頭寫著：「我覺得我們還是分手比較好 。」

黃越綏聽完安慰這位失戀粉絲，「情傷固然會令人情緒崩潰，但至少比肺炎確診命在旦夕要好些吧 ，這兩者你選哪一個？」對方愣了一下，勉強笑說：「老師，你還不是普通的幽默 」

後來黃越綏在臉書分享這則故事，她認為這位女友的現實、絕情，只是提前透露了她不夠成熟，不懂得溝通，更缺乏同舟共濟的勇氣的本質，既然只能同樂無法患難，那麼不要也罷， 「何況塞翁失馬焉知非福，你既非塑膠又何在乎她哈囉？年輕最好的武器就是一覺醒來又是英雄好漢一尊，加油並祝福！」令粉絲看了直呼超中肯！

(中時電子報)