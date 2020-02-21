「我最大的夢想就是打進國際級大美術館，例如古根漢、大都會美術館等等，讓台灣藝術家能真正的成為國際級藝術家！」作品色彩鮮豔且以動物造型居多的國際知名藝術家-洪易，在藝術圈征戰經營20年後，在彰化市彰南路上打造了一座屬於自己的「洪易美術館」，21日在數百位政商名流參與下、正式開幕營運。洪易表示，期許能將藝術的美好藉由美術館這個平台分享出去。

洪易本身在1988年從明道高中美工科畢業，1990年開始從事裝置藝術工作，2000年洪易獲選進駐當時中部最重要的當代藝術據點「台中20號倉庫藝術村」，現在已是揚名海內外的國際級藝術家。

洪易說，20這個數字代表的是，他從台中20號倉庫出來，並且在藝術圈20年，下個20年怎麼走，他希望從彰化開始，選在2020年2月21日開幕，有個一開頭，美術館有些是從他高中時創作的作品、有些作品跟隨他從國外展覽回來，包括紐約、華盛頓，很多平面及立體的雕塑作品，將這20年的經驗分享一路走來的陪伴他的好朋友，有辛酸、有快樂，讓大家感到藝術的驚奇，希望未來20年能夠更美好。

20年間，洪易從一位體制外的創作者，不論在媒材、表現形式、尺寸等，一路突破重重的困難和限制，熱情與社會、企業界等互動，以西方美學引領發展的台灣當代藝術氛圍裡，洪易不跟隨潮流而回看自身，以最親近的草根性在地文化出發，熱情面對所處的環境，另闢蹊徑成為少數能走出台灣的國際型藝術家。

洪易以「在地化就是國際化」的理念，相信在什麼樣的地方就會長出什麼樣的花，思考什麼是台灣在地的風格時，將生活和民間裡的養分符號化之後，在堅硬的內在鋼材上，外表層層彩色出柔軟繽紛而紮實的文化印記。

這些符號如花布、祝福語、剪紙、青花等，在他的靈活運用下，跳脫過去傳統所背負固著、單一的意義，產生更多的想像性和包容性，能互相融合並連結新的視覺和可能，極具個人風格特色，和洪易熱情豪爽的個性一樣，接地氣後作品才能發光發熱，並要回饋土地和社會，以美來感染這個環境。

美術館的成立除了回應環境外，也映照出洪易20年來創作生涯的核心價值，他把「美術館」也符號化，當成一件作品來創作，以後現代的概念將不同的建築、材料、元素融合運用在一起，在佔地一千多坪的空間中新舊交錯、功能轉換，解構以往對於美術館白盒子殿堂的概念，融入更多在地的色彩與情感。 今日與會貴賓包括大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標、中華法律風險管理學會理事長暨前法務部長施茂林、台中縣前縣長廖了以、台中市文化局長張大春、墨力國際餐飲集團董事長柯梓凱、新力旺國際控股集團總裁莊周文等人。

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