自新冠肺炎疫情發生後，造成國內旅遊觀光產業重大衝擊，財團法人聯合信用卡處理中心21日宣布，即日起至2020年7月31月止，提供合作的旅行業、航空業、旅宿業、餐飲業等旅遊觀光產業的特約商店紓困措施，以共體時艱協助相關產業減輕負擔。

聯卡中心提供三大紓困措施。一是免徵收特約商店商店服務費。二是免徵收特約商店MPOS使用費。三是暫緩催收特約商店違約帳款及端末機未回殘值。

聯卡中心強調，特約商店如需查詢，可電洽聯卡中心服務專線。

(工商 )