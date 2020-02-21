新加坡新兵訓練基地德光島是軍旅生涯難忘回憶，矗立島上的軍人持槍站在飄揚國旗下蓄勢待發的巨型雕塑，多年來都是阿兵哥結訓合影地點，但鮮少人注意這是台灣雕塑家作品。

這座軍人持槍站在飄揚國旗下的巨型雕塑，原來出自旅居新加坡超過40年的台灣雕塑家陳連山之手。

駐新加坡台北代表處化身藝文展覽空間，從今天起到4月24日舉行雕塑家陳連山與盧瑞美「書情塑意」聯展。陳連山特別展出這座原創版「國民服役」雕塑模型。

陳連山今天告訴中央社記者，這座矗立於德光島的巨型雕塑作品已超過20年，當年是從新加坡眾多徵件作品中脫穎而出，主要意寓著新加坡軍人在飄揚的國旗下展現出保家衛國的雄心壯志。

陳連山指出，這座巨型雕塑的其中一面下方是持槍站立雄糾糾、氣昂昂的軍人，另一面則有4個小朋友，分別代表新加坡華人、馬來西亞、歐亞與印度族群，寓意深遠。

新加坡男生當兵是應盡的國民義務，德光島基本軍事訓練是阿兵哥重要蛻變階段。島上矗立著軍人持槍站在飄揚國旗下蓄勢待發的巨型雕塑，不僅是重要精神象徵，也鼓舞著發揮團結士氣。

無論晨昏，這座巨型雕塑總是共同陪伴著每名在德光島接受基本軍事訓練的阿兵哥，不僅是所有退伍士兵共同回憶，也是德光島結訓時合影焦點。

新加坡於1967年推行國民服兵役制度，迄今有超過100萬名軍人完成國民服役。

駐新加坡台北代表處這次「書情塑意」聯展，展出諸多諸如「新加坡觀音堂」、「國民服役」、「母與子」、「南洋風情」等雕塑與書法作品。

陳連山與盧瑞美畢業於國立藝專，主修雕塑並從事雕塑迄今。陳連山於1980年應聘到新加坡成立明園陶瓷廠，再成立「連山雕塑室」，曾任教新加坡南洋美專，雕塑作品多次參賽獲獎。盧瑞美雕塑作品從生活中取材，蘊含古風，還融入佛家精神。

(中央社)