新冠肺炎疫情擴散，第24例確診、2年沒出過國的北部60歲女性感染源仍舊不明，讓中央疫情指揮中心傷透腦筋，有知情人士表示，從該女體內驗出早期的新冠肺炎病毒，研判可能已經感染好一段時間了。

24例確診應公布縣市？陳時中：公布能安心嗎？

根據《中央社》報導，有參與檢驗的機構人員透露，這名北部60歲女性體內的冠狀病毒屬於早期的新冠病毒，與如今日韓民眾所染上的新冠肺炎病毒型態不一樣，代表病毒恐已潛伏在患者體內很長一段時間。

中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬對此也坦言這名確診案例讓醫界相當頭痛，由於該女作息單純，又無出國史，僅在1月6日接觸到自杭州返台的女兒同學，期間歷經4次就診與住院，後又轉入加護病房，直到最近才確診，感染源成謎，也擔心是住院時遭其他人感染。

由於此案例感染源成謎，病發時間又早，因此傳出病患恐是1月11日總統大選前參與大型活動感染的，對此衛福部長陳時中表示「不無可能」，但表示若是當時感染，早已超過潛伏期，發病也會被匡列，呼籲民眾不必無限上綱，造成非必要恐慌。

(中時電子報)