1996年1月15日晚間，綽號「大寶」的四海幫創幫元老陳永和，在自家開設復興北路「海珍寶」餐廳內用餐，遭2名蒙面歹徒持槍射擊8槍，與同幫大哥藺磊洽雙雙慘死槍下，案發各種動機臆測不斷，數度引起黑道腥風血雨，弔詭的是，多年來黑白兩道積極緝凶，2名槍手仍逍遙法外，也讓這起幫主遭狙殺案，目前仍是著名的社會懸案。

禍從口出，引來殺機

某個掌權者見國民黨兩蔣的威權時代已經過去，黨已無法完全掌控地方派系與選舉，那麼國民黨如何掌控臺灣民主價值中最重要的選舉？早年的臺灣選舉離不開金錢，尤其在中、南部如果錢不到樁腳撒下去，部分的選票是出不來的。如果各候選人都具備相等的條件，最後決定勝敗的因素就是金錢。

由於金錢在臺灣選舉具有很大的重要性，故這位政壇掌權者，就想出以黑金的方式掌控選舉與地方派系。

所謂黑是黑道的江湖黑社會，金是金錢、鈔票，臺灣在那時候的各種選舉，除了基本花費，還需要大把的鈔票用來買票，但樁腳已不像早年守規矩。樁腳把票賣給甲，又把票賣給乙和丙，本來答應開多少成的票，但出來卻只有三成多，所以光把錢撒下去還是靠不住，這時候就要靠黑——若樁腳不依約定開出選票的幾成，那就要斷手斷腳。

所以黑與金是相連的，光靠金而沒有黑，就無法掌控選票，而黑金的互相運作，使選票較能掌握，取得一定的效果。這位權勢人物任用D，並利用黑金政治的運作，讓選票達到預期的效果，因此這位權勢人物認為D有他的用處，對D有進一步的信任。

永和一向不喜歡這位權勢人物，有次在某一個公開場合發牢騷，順口無心的說出：「幹掉他！」意即要殺掉這位權勢人物。這也許是永和隨意的一句牢騷，因為如果真的想刺殺這位權勢人物，事先也不會聲張，且絕非像殺一個江湖人物那麼簡單。

這類人士身邊都有多位警衛、隨扈保護，要接近就不容易，若從遠距離射殺，需要精密的遠程槍械與高超的射手，有賴專業的人士操作，在臺灣難以找到，還需要從外國引進。另一種可行的刺殺行動，是有不惜犧牲自己的敢死之士，靠近這位權勢人物來拉爆手榴彈與其同歸於盡，但需要有這樣的勇士以及接近目標的方法，這都不容易。

若真要進行刺殺行動，在準備上必得大費周章，永和還不一定能全盤掌握。我猜測他說的話，只不過是洩憤的氣話，但說者無心，聽者有意，傳到權勢人物的耳裡當然冒犯到他， 那時他已掌握大局，當然不允許民間有這樣挑釁的話語。

權勢人物是善用權謀的智者，能做到喜怒不形於色。他決定要暗中教訓陳永和，於是召見D，要D處理這件事，D受命後就叫來人在紐約的C。

這是D聰明的地方，四海在江湖上是數一數二的老牌大幫，在內有它的基礎，在外有很強的戰鬥力，要是硬碰硬，不但吃力不討好，而且對方必定報復，那自己就永無寧日、麻煩不斷；同時，派臺灣兄弟「辦事」，有個致命的缺點，就是事後難以保密，有機密外洩的可能，一旦失敗被捕，就會被警方偵破。

而D選擇境外的C來辦這件事是適當的人選，一是C來去無蹤，且他在能力、膽識、經驗、智慧方面都綽綽有餘，加上事後沒有洩密的可能，更不會留下任何證據。即使警方判定是C所為，美臺兩地也沒有引渡條例，警方不可能從紐約引渡C來臺審判。D選擇C刺殺永和是經過思考的周詳人選，而C也不負期望，果然智取陳永和的性命，乾脆俐落的達成任務。

四海在自己的餐廳內有防範措施，像是布置四海兄弟與槍械，但C略施計謀，使警察知道餐廳內有槍械，於是警方很快的搜查餐廳有無槍枝、武器，四海在一緊張之下，就立即撤除在內的警戒及槍械，卻沒有隨即把人員、武器布置到外面的暗樁、騎機車的機動人員，以防敵人對餐廳突然襲擊。

四海自以為沒人敢來突擊，以致犯了大錯。C解除了四海在餐廳內的防衛措施，而四海以為憑著人多勢眾，沒有人敢到四海地盤鬧事，大意到沒有在餐廳外面設置必須有的人槍， 來保障餐廳內兄弟的安全。

在江湖上的事，往往都是由一件小事先引起，例如，竹聯與四海在東王西餐廳的激戰， 就是在起因於雙方兄弟在東王發生的小磨擦，但隨後雙方和談、消除誤會，不過當時我回臺獲得消息後，覺得事情沒有這麼簡單，立即下令準備戰鬥，讓四海對東王西餐廳和堂的突擊無法得逞。所以一有了兆頭，就必須立刻提高警覺與戒備。

既然前幾天有警察來臨檢，那當然是有所原因，面對此事必須提高警覺、注意安全和加強外圍的控制，並擬出相應的措施。但由於四海大意，造成不可挽救的過錯，犧牲了陳永和與一名老兄弟。

(中時電子報)