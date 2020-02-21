大陸新冠疫情干擾，PVC行情趨緩，惟南東南亞市場需求仍穩，帶動華夏（1305）1、2月外銷報價調整。分析師認為，隨著高價庫存去化，華夏去年第四季利差持續改善回穩，今年第一季因PVC報價波動相對穩健走堅，加上原料價格下滑，有助利差空間走堅提振。

農曆年前PVC庫存偏低，加上部分PVC廠仍停產歲修，且大陸持續淘汰電石法PVC，PVC新增供給有限，價格相對有撐；華夏第一季因農曆年假等因素影響，銷量趨緩，但利差有機會較去年第四季改善。

台塑台灣PVC粉年產135萬噸，VCM年產158萬噸，大陸PVC年產47萬噸；PVC已成功布局高絕緣性電線、塑膠管接頭及醫療用導管等利基領域。

華夏台灣PVC年產40萬噸，轉投資台氯VCM年產約45萬噸；聯成大陸泰州PVC產能60萬噸。

分析師指出，中國因延後復工，市場較為沉寂，加上運輸仍未完全恢復，PVC廠多維持較低稼動率，下游集中補貨難以出現。華夏主要銷售市場為印度、孟加拉等東南亞市場，需求相對穩定，印度每年PVC進口量仍有170萬～180萬噸，而印度旺季會延續到3、4月，增添營運轉機題材。

此外，美中第一階段貿易協商簽訂，雙方衝突趨緩、暫歇，大陸PVC膠皮及膠布下游加工產品，被課高關稅的影響已鈍化。受惠北美供應汽車、船舶、家具、運動器材及醫療等用途材料，營運有望逐步回穩推進。

(工商 )