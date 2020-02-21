德國知名智庫基爾世界經濟研究所（IfW）所長費爾伯邁爾警告，新冠肺炎疫情已超越美陸貿易戰和英國脫歐，成為當前全球經濟的最大威脅，台灣、南韓、台灣、日本、美國和德國的製造業都可能遭殃，全球經濟恐重現雷曼時刻，並危及中國大陸的政治穩定。

中央社報導，他接受《商報》專訪時指出，受到工業生產瀕臨衰退和貿易總額萎縮的影響，全球經濟的動能本來就疲軟，疫情突然爆發，讓出口導向的國家特別容易受衝擊，汽車製造業、物流業和原物料市場現在都可看到影響，幾乎不可能在第一季前結束。

他表示，經濟持續增長是中國政治穩定的前提，若成長遲緩甚至萎縮，將大幅限制北京的決策空間，東部沿海富裕地區可能出現類似香港的示威，危及政權的穩定。疫情發展至今，暴露出全球貿易體系的脆弱，新型冠狀病毒恐怕是「雷曼時刻」，也就是說從今以後，中國的高度成長和穩定的供應鏈也不再是理所當然。

他強調，光意識到這點，影響就很深遠。2008年美國雷曼兄弟銀行申請破產保護，不只是造成全球流動性緊縮的問題而已，也改變了經營思維，企業從此更重視自有資金和減少債務。

(中時 )