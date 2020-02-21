(08：37更新)這次亞洲盃男籃資格賽首次「閉館」舉行的中華隊出戰馬來西亞，21日在台北和平館開打，中華隊發揮強大三分外線火力，最後以152比48轟翻馬來西亞，接下來中華隊24日繼續閉館面對實力堅強的日本，將是一場硬戰。

中華隊排出陳盈駿、周儀翔、呂政儒、周柏臣與陳冠全等人擔任先發，比賽從陳盈駿的三分命中開始，不過中華隊隨後手感欠佳，一度8比12落後，幸好呂政儒、李啟瑋三分火力全開，幫助中華隊打出19比2猛攻，總算穩住領先優勢。

帶著27比18領先優勢進入次節的中華隊，接著換成即將結婚的「小台」黃聰翰連進兩顆三分球，幫助中華隊擴大領先到30分以上，菜鳥中鋒曾祥鈞也想表演灌籃，卻以彈框失敗收場，不過打完上半場，中華隊仍以64比32大幅領先。

就算早已大幅領先，中華隊第3節火力仍未停歇，陳盈駿就接連投進3顆三分球，加上一記上籃，個人單節進帳11分，也讓領先差距擴大到60分以上，打到此節還剩4分鐘左右，中華隊乾脆五上五下，畢竟這場比賽勝負早已提前敲定了。

前3節結束，中華隊108比40大幅領先，也讓馬來西亞第3節僅拿8分，中華隊末節一開始又是15比0，其中包含曾祥鈞總算雙手爆扣成功，黃聰翰也上演單手爆扣，雙方已經都沒在認真防守，中華隊三分火力卻延續到比賽結束。

(中時 )