國內日前出現感染源不明的新冠肺炎確診個案，個案為北部6旬婦人，出現疑似症狀時，曾4度至診所就醫。台北市長柯文哲認為，政府應公開婦人活動史，撫平大眾不安，但醫界認為婦人感染時間尚未釐清，貿然公開恐造成傷害。另病毒藉由環境傳播的風險不大，公開活動史對民眾並無重要意義。

北部6旬婦人上月22日出現咳嗽、發燒的症狀，曾4度至診所就醫。上月底因症狀加劇住院，診斷為肺炎，本月10日入住加護病房。中央流行疫情指揮中心擴大採檢後，婦人19日確診新冠肺炎，目前狀況嚴重，外孫女、小女兒也接續確診，引發家庭群聚。

中國附醫兒童感染科主任黃高彬認為，該名婦人1月22日開始出現發燒、咳嗽的症狀，但不代表當下就已罹患新冠肺炎。目前疫調完整結果尚未出爐，萬一婦人是在後續住院時才感染，貿然公開活動史，對婦人及家屬而言是種傷害，將引來外界不必要的謾罵、批評。理論上，仍應等待疫調結果，視情況再決定是否公布。

即便婦人一開始就罹患新冠肺炎，長庚醫院兒童感染科教授邱政洵認為，婦人發病後、住院前在外活動，引發感染的風險不高，原因在於病毒藉由環境傳播的機會很低。

國外曾有研究指出，冠狀病毒感染者與他人共處一室，當下因空間狹窄、交談時距離較近，可能造成他人染疫，但確診者被移走後，其他人在不同時間進入同一環境，除非接觸到帶有病毒的物體（如：門把），否則感染的風險並不高。

邱政洵認為，以婦人的情況來看，雖然22日至29日曾4度至診所就醫，但當時距離現在已超過2周。若婦人當下所接觸的人至今未感染新冠肺炎，其他時段出入診所的民眾不需過度擔心，目前的關鍵在於確定婦人接觸者的狀況。公開婦人的活動史，對一般民眾意義不大。

(中時 )