交通部今（21）日公布航空業紓困措施，規劃以特別預算補貼航空業（民用航空運輸業及普通航空業），及機場業者（機場內之商業服務設施業者、地勤業、空廚業）之降落費、土地租金、房屋及機庫使用費、權利金。交通部強調，比2003年SARS紓困措施「更為優惠！」

交通部說，以預估2020年較2019年度全年客運量平均減少25％幅度估算，約42.85億元，另針對民用航空運輸業及地勤業者協助防疫部分，已編列補貼業者購置防疫用品所需經費，預估5.78億元。

交通部說，以往SARS期間起降架次/運量「減少20％內」不予補貼（包括地勤業、空廚業及機場內之商業服務設施業者），但是本次方案已予取消，也就是取消補貼門檻。

同時，交通部說，本次紓困一律依運量減少比例補貼，先前SARS期間部分補貼項目，是以固定比例計算（如飛航國際線之降落費係固定補貼15％），本次方案均改為依減少運量比例予以補貼。

對於飛機「未飛航」免降落費，交通部也提到，若運量減少50％，則就航空公司有飛的50％補貼50％。民航局已配合條例研擬補貼辦法草案，以及相關執行要點，待條例通過後即可實施（規劃追溯至今年2月份開始適用），民航局於開繳費單時逕行依前述方案計算作業，業者無需再行申請，也無分配問題。

(工商 )