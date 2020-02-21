律師歌手蘇明淵近日重返歌壇，推出創作專輯《善良的歹人》，擁有律師執照的他，20多年前曾以藝名「蘇兒真」發過唱片，回想當年踏入歌壇不獲家人諒解，與父親冷戰2、3年、創作從未獲得母親肯定，如今，蘇明淵用音樂重新連結家人的感情，他說：「有很多事，不須語言，音樂就能溝通。」

蘇明淵當年以新人之姿勇闖歌壇，可惜唱片銷售不如預期，爾後他重考律師，通過國家考試、執業至今；23年來，他對音樂的執著從未放下，創作無數未發表的歌曲，某天他開車戴母親，車上播著他的新歌〈無根的日頭花〉，一直不認同他創作的媽媽那次卻聽得流眼淚，蘇明淵感動地說：「我覺得那一刻，媽媽終於懂得我為什麼割捨不下音樂的心情。」

蘇明淵國三畢業那年收到人生的第一把吉他，是愛唱歌、熱愛音樂且當過吉他老師的父親送的，「那年我考上第一志願『台南一中』，爸爸送了我一把吉他，只不過他當時如果知道這把吉他對我的影響會這麼大，他應該就不會送了」；蘇明淵從此迷上彈吉他，「我就是完全解放，高中以後就荒廢學業，每天只想練吉他」。

高一第一個學期，他考了全班最後一名，上了高二成績仍無好轉，一次他與父親為了學業爭執，爸爸氣得怒摔吉他，蘇明淵不死心地從垃圾桶裡撿回吉他碎片，重新黏好繼續彈，父子從那次開始冷戰，全靠媽媽不斷在中間搭起橋樑。

講起這段往事，蘇明淵眼眶泛著淚光，因父親5年前確診患有阿茲海默症，「今年過年跟爸爸相處比較久，有一次他叫錯我的名字，當下讓我衝擊很大，爸爸慢慢忘記了身邊最親近的人，也記不起他以前很愛唱歌、會彈吉他，有一天我心血來潮唱望春風給他聽，沒想到爸爸還能跟著哼唱，雖然歌詞記不起來，但旋律他都還記得」。

蘇明淵之前以〈無根的日頭花〉贏得「臺灣原創流行音樂大獎」河洛語組的首獎，身為律師的他，把自己視為「最老的新人」，拉下臉與年輕人競爭，「看到文化部比賽報名時，我想去報名卻又很猶豫，但老婆對我說，想要重新出發就要卸下面具，給我很大鼓勵，我要的就是一個機會，不能去想面子問題。」

蘇明淵近日推出創作專輯《善良的歹人》。（陳俊吉攝）

蘇明淵近日推出創作專輯《善良的歹人》。（陳俊吉攝）

(中時 )