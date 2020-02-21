文資委員今特地到鄭州路周邊查視，因昨晚約6點時「舊台鐵宿舍」發生火災，周邊有不少具文資身分的古蹟，包含「鄭州路26巷7號、忠孝西路二段9、13號與西寧北路1巷1至3號」下周一都將審議是否具文化資產價值。

文化資產保存法第20條規定，未進入前項審議程序前，遇有緊急情況時，主管機關得將建築物暫定古蹟，位在舊台鐵宿舍周邊的文資建物，下周即將進入審議，文資委員擔心建物受波及，因此到現場會勘，評估建物是否有受波及。

(中時 )