舊台鐵宿舍火災 文資委員憂：周邊建物恐受波及 20:292020/02/21 中時 游念育 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 舊台鐵宿舍發生火災，文資委員憂周邊不少文資身分古蹟下周就要審議，恐受波及。（本報社資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 文資委員今特地到鄭州路周邊查視，因昨晚約6點時「舊台鐵宿舍」發生火災，周邊有不少具文資身分的古蹟，包含「鄭州路26巷7號、忠孝西路二段9、13號與西寧北路1巷1至3號」下周一都將審議是否具文化資產價值。 文化資產保存法第20條規定，未進入前項審議程序前，遇有緊急情況時，主管機關得將建築物暫定古蹟，位在舊台鐵宿舍周邊的文資建物，下周即將進入審議，文資委員擔心建物受波及，因此到現場會勘，評估建物是否有受波及。 (中時 ) #周邊 #建物 #審議 #委員 #宿舍 #文資 #火災 也許您會感興趣 推薦閱讀 2月貨櫃量估掉三成 業者陳情 04:102020/02/17 產業．科技 蔡英文核定成立審薦小組 提名新任監委試委 12:172020/02/17 政治 搶救大潭藻礁 行動聯盟批環評違法 12:262020/02/17 生活 考監委員提名審薦小組 召集人皆由陳建仁擔任 18:102020/02/17 政治 苗栗有青、聲入你心！青年事務委員會遴選開跑 18:422020/02/17 生活 價格漲！土地交易件數創高 面積縮水 12:352020/02/18 財經 價格漲!土地交易件數創高 面積縮水 04:102020/02/19 產業．科技 75％酒精噴噴噴 柯文哲：短期一定有火災 17:242020/02/19 生活 75％酒精噴噴噴 柯憂釀火災 01:332020/02/20 地方新聞 國土審議限制參與、陽光市府攏是假？ 市府：廣泛提供民眾參與 12:352020/02/20 生活 生活熱門新聞 又一工廠被迫停工！白牌車司機妹工廠21日大門深鎖 - 生活 4天2工廠停工！ 白牌車司機妹工廠承認了 - 生活 回溫到下周 彭啟明曝228連假天氣有變數 - 生活 新冠肺炎痊癒後出現肺纖維化！張上淳：會留下後遺症 - 生活 逛好市多吃到這個停不下來 網一看大驚：不能買 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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