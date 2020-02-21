張星賢兩度參加1932、1936年奧運。(黃樹德/攝)

現代奧運復興之後，台灣經歷日本及中華民國兩個時代，有人代表過日本出賽，有人代表過曾統治全中國的中華民國出賽，有人代表過退守台灣的「海島中國」參賽，最多人代表立足台澎金馬的中華台北出場。

日據時代唯一一位參加過奧運的台灣選手是張星賢，1932年他與當時高舉青天白日滿地紅國旗、代表中國出賽的百米健將劉長春在美國洛杉磯同時出現，由於兩人參賽項目不同，兩人有沒有打過照面不得而知。過去有人說，第一個參加奧運的中國人是劉長春，不少人就納悶難道台灣人不是中國人嗎？張星賢不也是1932年出賽嗎？現在這種問題沒人敢問，因為政治不正確。

知道張星賢的人不少，但認識陳英郎的人恐怕更少，他所代表的歷史意義其實不遜張星賢，只是大家不清楚而已。

1945年日本戰敗，台灣回歸中國，1948年兩岸同屬中華民國，台灣400公尺好手陳英郎獲選參加倫敦奧運，成為史上第一個、也是唯一一個代表全中國參加奧運的台灣選手。1964年東京奧運聖火經過台灣，第一個接過聖火的人就是陳英郎。

張星賢兩度參加1932、1936年奧運，與日本第一位奧運奪金選手織田幹雄是好友，理應成為1964年東京奧運中華民國代表團團員，但因為當局對他不信任，以致遭到割愛。他對這段十分在意，晚年曾在回憶錄中表達無限遺憾。

日本人並沒有忘記張星賢，新啟用的東京奧林匹克博物館就留有他的名字，比較特別的是1936年代表團名單還有一位韓國選手孫基楨，孫當年獲得馬拉松金牌。戰後韓國獨立，孫基楨特別回到柏林奧運會場把國籍從日本改為韓國。但歷史就是歷史，張星賢、孫基楨當年都是日本人，即使後來換了國籍，列入日本代表團是合理的事，但無法理解的是，我們明明是用青天白日滿地紅旗參賽，日本人為何硬換成五星旗？

(中時電子報)