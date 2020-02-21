據韓聯社最新消息指出，今（21日）下午，韓國境內出現第二例新冠肺炎（COVID-19）死亡病例。

據了解，該病例為54歲女性，在慶尚北道清道郡大南醫院住院的過程中被確診感染病毒，之後被轉至釜山大學醫院接受治療，最終不幸身亡。

(中時電子報)