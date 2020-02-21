韓國境內新冠肺炎死亡第2例 54歲女性不治 20:072020/02/21 中時電子報 許立穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國境內出現第二例感染新冠病毒（COVID-19）死亡病例，54歲女性不治身亡。（路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據韓聯社最新消息指出，今（21日）下午，韓國境內出現第二例新冠肺炎（COVID-19）死亡病例。 據了解，該病例為54歲女性，在慶尚北道清道郡大南醫院住院的過程中被確診感染病毒，之後被轉至釜山大學醫院接受治療，最終不幸身亡。 (中時電子報) #韓國 #境內 #54 #大南 #不幸身亡 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #NCP #新型冠狀病毒 #COVlD-19 #全球 #韓國 也許您會感興趣 推薦閱讀 宅經濟站穩風口 補量上攻 04:102020/02/18 證券．權證 超胸DJ高衩泳裝撐不住豪乳！「半球溢出」網噴鼻血 20:032020/02/18 星光 陸又一挑戰 4000億隻沙漠蝗近逼 04:092020/02/19 話題觀察 社論／罷韓案不只毀了韓國瑜 04:102020/02/20 時論廣場 李孝利外套裡全裸！自掀胸口「半乳全看光」 12:322020/02/21 時尚 韓職一軍移訓澄清湖 25日熱身賽韓國瑜將開球 15:252020/02/21 體育 韓國瑜出席美濃西門大橋拓寬儀式 將全數換成智慧型路燈 13:472020/02/21 政治 罷韓太超過 韓粉出大招反制：爽啦！ 14:012020/02/21 政治 反擊韓黑霸凌 黃暐瀚號召韓粉「四不一要」 14:512020/02/21 政治 超毒！韓近百確診病例與新天地教會有關 15:332020/02/21 國際 國際熱門新聞 美退役上將布萊爾：大陸對台動武或會催生「東亞北約」 - 國際 日人火大了！見東京奧運有困難 他們喊「換我辦」 - 國際 韓國境內新冠肺炎死亡第2例 54歲女性不治 - 國際 俄最新米格-35能以無人駕駛模式著陸 - 國際 專攻日本文學 愛子公主4月上大學 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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