國民黨文傳會代理主委王育敏今（21）日指出，停在日本的鑽石公主號郵輪上國人今晚將搭乘包機回台，滯留武漢的數百位台灣民眾仍然遲遲無法返鄉，國民黨呼籲，兩岸政府以人道優先，擱置政治歧見，繼續積極協商後續包機，訂出具體時間表，不要讓滯留武漢的台灣人返台期望一再落空。

王育敏指出，下週高中以下學校即將開學，日前有受困在武漢的學童寫信給蔡英文總統，表達「要回家、要上學」的期待，也有滯留湖北民眾發陳情書，陳述有家不能回的焦慮無奈，懇請兩岸政府都能「多關懷，少政治」，重新協商後續包機事宜。

對於後續包機卡關的原因，目前兩岸各說各話、互指對方的不是，國民黨也向對岸喊話，期待陸方多考量武漢台人想盡快返台的心情，包括由哪一方航空公司執飛、優先登機人員、機上醫護檢疫人員等問題，都能在人道優先的前提下，與我方協商出解決之道，讓滯留湖北台灣人終能返鄉。

王育敏表示，首班武漢包機返台的246人已解除隔離，第二波包機卻遲遲沒有下文，陸委會仍應繼續與對岸協商溝通。鑽石公主號郵輪與中國大陸同列為疫情區，如今郵輪上的民眾得以返台，也期待各界能以相同標準對待滯留湖北的台灣人。

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