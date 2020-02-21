新加坡近來也受到新冠肺炎疫情影響甚鉅，而在20日新加坡衛生部（MOH）也證實，國內出現第一起同時感染新冠肺炎及登革熱的病患，而且是在因登革熱住進普通病房後才確診也感染新冠肺炎，因此當局也緊急隔離跟她住在同一病房的病人。

根據《今日報》報導，新加坡衛生部證實，新加坡國內出現第一名雙重感染登革熱及新冠肺炎的病例，該名57歲的婦女分別在13、15日時到醫院就診，原本15日是因為登革熱開始在普通病房住院。

不過該名病患在住院後，開始出現呼吸道症狀，才因此接受新冠病毒篩檢，接下來隨即被轉到單人病房隔離，當局澄清一開始的登革熱並不是誤診，病人的症狀跟檢驗結果，都與登革熱相符。

最後新加坡當局也提醒，現在登革熱疫情也逐漸升溫，症狀為發燒、起疹子等等，並不會出現呼吸道症狀，因此若出現呼吸道症狀，請立即就醫治療。

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(中時電子報)