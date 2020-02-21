四海幫老大陳永和在海珍寶餐廳遭槍擊命案現場（本報資料照片）

996年1月15日晚間，綽號「大寶」的四海幫創幫元老陳永和，在自家開設復興北路「海珍寶」餐廳內用餐，遭2名蒙面歹徒持槍射擊8槍，與同幫大哥藺磊洽雙雙慘死槍下，案發各種動機臆測不斷，數度引起黑道腥風血雨，弔詭的是，多年來黑白兩道積極緝凶，2名槍手仍逍遙法外，也讓這起幫主遭狙殺案，目前仍是著名的社會懸案。

一聲「寶哥」命喪黃泉

據說C的刺殺計畫是由他單槍匹馬進入餐廳，並直接在四海專用的包廂內刺殺陳永和，且他同時配置了兩名手持烏茲衝鋒槍的槍手，在門口掩護與即時火力支援，以防萬一C在餐廳內刺殺陳永和遇到阻礙，兩名烏茲槍手能立即衝進餐廳對人掃射來支援C。

C進入多人聚集的包廂後，不需要辨認哪個人是陳永和，聰明的叫了一聲「寶哥」，永和抬頭應了一聲，就確定目標並對永和連開兩槍。

包廂內眾人見狀趕緊躲在桌下，旁邊包廂的老四海兄弟藺磊俠聽到混亂聲，就拿起一把椅子過來詢問：「什麼事！什麼事！」此時C亦開槍將藺擊倒，然後從容不迫的離開現場， 期間並沒有遇到任何的攔阻或狙擊。

藺是刀劍冷兵器時代的老兄弟，遇到各種事都能不畏懼的鎮定以對，因為在刀劍冷兵器時代，敵我雙方是各憑本領與勇氣的交鋒對決，即使無刀在手、居於絕對劣勢的一方，也能以經驗和膽識拚命；但若對方持有槍械，則無槍的一方是必死無疑。槍械火器時代已取代了刀劍冷兵器時代，這是無法逆轉的時勢。

在永和出事前約一年左右，我正好從美國經過臺北要到上海，永和很客氣的設宴款待，地點就設在四海的海珍寶餐廳和這間包廂。

他請的都是跟我關係很好的老兄弟，如陳功、劉西平等多位，我帶了兩位負責貼身護衛的文山新秀阿勇與青山，阿勇是當時在任的文山統領，向幫主李松林負責。透過那次聚會， 陳功與永和各給了一個案子給阿勇。所謂給案子，就是給兄弟辦案子的賺錢機會。

後來D資助了阿勇幾千萬元，阿勇帶文山的幾百名兄弟加盟D組織的聯盟。李松林對阿勇的作為難以諒解，我安慰他說：「D也是文山的老兄弟，阿勇這樣做也是為了增加資源或是解決自己的急迫問題，只要心仍向著我們的，那還是一樣是自己的兄弟。」但松林仍久久不能釋懷。

D叫阿勇辦事，阿勇當然跑得快，我差遣阿勇，他也盡心盡力去做，雖然在民國80年代我已不管江湖事，但很多跟隨過我的兄弟，是擁有兵將的實力派，我在江湖上仍有一定的影響力。

陳永和被刺殺的前因後果，與幕後的策劃者、主謀者，以及C的刺殺規畫，這都是絕對的祕密，到目前為止，人們只知道C殺了陳永和，但並不知道真正的原因與幕後人物。

那我又如何知道這件震驚江湖大事的幕後祕密？前面提過C在臺灣有一位過往甚密的兄弟，而這位兄弟又與我的一位老弟是十分親近的兄弟，他把整個事情告訴我的老弟，這位老弟再全盤告訴我。

(中時電子報)