以色列失守！首起確診病例為鑽石公主號返國旅客 20:202020/02/21 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 以色列出現首起新冠肺炎確診病例。（圖／shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 停泊在日本橫濱港的鑽石公主號爆發新冠肺炎群聚感染。以色列衛生當局今天證實，一名以色列女性下船返國後被驗出呈陽性反應，成為以色列首位確診病患。 路透社等媒體報導，以色列衛生當局指出：「在衛生部中央實驗室進行的檢疫過程中，發現一名從日本鑽石公主號返國的旅客，（對新冠肺炎）呈陽性反應。其餘回國的旅客檢測皆呈陰性。這名患者正在接受隔離，並受監控，這不是在以色列境內感染的案例。」 (中時 ) #以色列 #鑽石公主號 #返國 #確診病例 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 鑽石公主號44名美人確診 美：旅遊禁令不含台灣 08:462020/02/17 國際 距病患2公尺 日厚勞省職員鑽石公主號上中鏢 10:552020/02/17 國際 鑽石公主號旅客暢遊北北基 時間、地點全公開 14:222020/02/17 政治 急派包機撤鑽石公主號僑民 美再確診14例 16:022020/02/17 國際 鑽石公主號疫情擴大 澳洲將包機接回200多名公民 17:192020/02/17 國際 鑽石公主號 再新增99例新冠肺炎確診 17:452020/02/17 國際 新加坡新增2確診病例 包括1歲男嬰 21:342020/02/17 國際 鑽石公主號台籍旅客 晚間10點抵台 15:372020/02/21 生活 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 浙江省十里豐監獄民警瞞去過武漢 繼續上班致疫情擴散 18:252020/02/21 兩岸 國際熱門新聞 美退役上將布萊爾：大陸對台動武或會催生「東亞北約」 - 國際 日人火大了！見東京奧運有困難 他們喊「換我辦」 - 國際 韓國境內新冠肺炎死亡第2例 54歲女性不治 - 國際 俄最新米格-35能以無人駕駛模式著陸 - 國際 專攻日本文學 愛子公主4月上大學 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。