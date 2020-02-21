停泊在日本橫濱港的鑽石公主號爆發新冠肺炎群聚感染。以色列衛生當局今天證實，一名以色列女性下船返國後被驗出呈陽性反應，成為以色列首位確診病患。

路透社等媒體報導，以色列衛生當局指出：「在衛生部中央實驗室進行的檢疫過程中，發現一名從日本鑽石公主號返國的旅客，（對新冠肺炎）呈陽性反應。其餘回國的旅客檢測皆呈陰性。這名患者正在接受隔離，並受監控，這不是在以色列境內感染的案例。」

(中時 )