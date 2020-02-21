美國企業債務也出現問題？據外媒報導，美國從BBB投資等級債被降等至垃圾債案例從年初以來不斷增加，自全球最大食品業者卡夫亨氏(Kraft Heinz)前幾日被降評後，美國知名百貨公司梅西百貨(Macy`s)也落入墮落天使(fallen angels)行列。

據MarketWatch、金融時報報導，卡夫亨氏總發債量達325億美元，因為營運恢復速度緩慢，惠譽、標普2家信評等機構2月14日將該公司調降至BB+評等；梅西百貨本周二信評也被調降至BB+。

墮落天使(Fallen angels)意思是，失去投資等級信評的公司債，今年初已激增6家，去年一整年也才增加13家。目前金融市場處於低利率環境，許多企業大量舉債，但許多專家警告，大量的BBB債淪為垃圾債(BBB為最低等級的投資信評，僅高於垃圾債)，導致持有優質債券的投資機構、被迫拋售債券，衝擊債券價格。

股神股神華倫巴菲特(Warren Buffett)所管理的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)促成卡夫亨氏合併案，為該公司近年來最大投資案例，不過該公司債券遭調降評級後，持股市值從98億美元大跌至87億美元，巴菲特也坦承，這是他所犯下的錯誤案例之一。

資料顯示，除了卡夫亨氏、梅西百貨，封閉式非多元化管理投資公司Apollo、波音737 MAX供應商Spirit AeroSystems，以及天然氣營運商EQT、天然氣運輸供應商EQM，也在今年遭到降評，影響債券規模達419億美元，去年全年則是達到528億美元。

Ice Data Services數據指出，截至今年1月底，BBB債券規模3.4兆美元，瑞銀信用分析師Matt Mish預測，2020年底可能會有將近900億美元投資等級債淪為垃圾債，這將引發債券市場的結構性風險。

Guggenheim Partners則是預測，下一波降評潮美國最多會有20%、約為6,600億美元BBB債會被調降至垃圾債。

不過，也有不少大型公司展開去槓桿化行動，希望保住債券評級，標普觀察今年墮落天使的潛在名單有44家，較去年41家還高，但低於5年平均的51家。

(中時電子報)